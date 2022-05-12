Москва, , 22:33 — REGNUM Украинские нацисты в семи морских портах держат заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств, заявил 12 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Суда не могут уйти в море из-за угроз обстрела и морских мин.

«В семи портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — рассказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают морской гуманитарный коридор для безопасного движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины.

«Киевские власти по-прежнему всячески уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора. При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — отметил Михаил Мизинцев.

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