Сан-Себастьян, Испания, , 22:31 — REGNUM Сегодня, 12 мая, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» в матче 36-го тура испанской Примеры 2021/22 разгромил «Кадис». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Александер Серлот (19’ Давид Сильва), Аднан Янузай (53’ пенальти) и Кристиан Португез (90+8’ пенальти).

Желтые карточки получили Хосе Мари, Рафинья, Давид Сильва, Игор Субельдия, Рубен Алькараз и Кристиан Португез. На матче работала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Ассистенты главного судьи — Анхель Невадо Родригес и Мигель Мартинез Мунуэра.

Статистика матча («Реал Сосьедад»/ «Кадис»)

Удары 13/14

Удары в створ 7/1

Владение 52%/48%

Угловые 2/12

Нарушения 13/11

«Реал Сосьедад», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 59 очков, укрепился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» с 35-ю очками остался на семнадцатом месте.