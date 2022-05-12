«Реал Сосьедад» разгромил «Кадис» в матче 36-го тура испанской Примеры
Сан-Себастьян, Испания, 12 мая, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Сегодня, 12 мая, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» в матче 36-го тура испанской Примеры 2021/22 разгромил «Кадис». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.
Забитыми мячами отметились Александер Серлот (19’ Давид Сильва), Аднан Янузай (53’ пенальти) и Кристиан Португез (90+8’ пенальти).
Желтые карточки получили Хосе Мари, Рафинья, Давид Сильва, Игор Субельдия, Рубен Алькараз и Кристиан Португез. На матче работала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Ассистенты главного судьи — Анхель Невадо Родригес и Мигель Мартинез Мунуэра.
Статистика матча («Реал Сосьедад»/ «Кадис»)
Удары 13/14
Удары в створ 7/1
Владение 52%/48%
Угловые 2/12
Нарушения 13/11
«Реал Сосьедад», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 59 очков, укрепился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» с 35-ю очками остался на семнадцатом месте.