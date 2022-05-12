Ижевск, , 22:32 — REGNUM Удмуртия экспортировала вторую партию сухой молочной сыворотки в Китай. Партия объемом 50 тонн была проинспектирована специалистами управления Россельхознадзора по Кировской области, Пермскому краю и Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Продукция была признан безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера. Упаковочные мешки, в которых транспортируется продукция, были исследованы на наличие вируса SARS-CoV-2.

Всего с начала года в Китай с предприятия ОАО «Милком» (производственная площадка «Глазов-молоко») было отправлено 100 тонн сухой молочной сыворотки.

ИА REGNUM напоминает, в апреле текущего года Удмуртия направила в Китай 214,54 тонны рапсового масла.

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