Рим, 12 мая, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден должен позвонить президенту России Владимиру Путину, заявил 12 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

Joebiden.com Джо Байден

Посетивший Вашингтон с официальным визитом политик заявил, что все лидеры должны прилагать все возможные усилия для мирного выхода из кризиса.

Следует сделать акцент не на том, чтобы «забыть» случившееся, поскольку это невозможно, а на том, чтобы «смотреть в будущее», сказал Драги.