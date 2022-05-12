Премьер Италии призвал Байдена посмотреть в будущее и позвонить Путину
Рим, 12 мая, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден должен позвонить президенту России Владимиру Путину, заявил 12 мая премьер-министр Италии Марио Драги.
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Джо Байден
Посетивший Вашингтон с официальным визитом политик заявил, что все лидеры должны прилагать все возможные усилия для мирного выхода из кризиса.
Следует сделать акцент не на том, чтобы «забыть» случившееся, поскольку это невозможно, а на том, чтобы «смотреть в будущее», сказал Драги.