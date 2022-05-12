Бишкек, , 22:30 — REGNUM Правительство Киргизии намерено за счет бюджета построить в 20 городах больницы, отвечающие самым высоким требованиям. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапарова на встрече с директором Группы Всемирного банка по вопросам человеческого развития Фадией Саада.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

По словам главы правительства, власти уже ищут международных специалистов, готовых предоставить техническую помощь в реализации этого проекта.

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Также высокопоставленный чиновник отметил, что киргизское правительство сейчас занимается реформированием системы образования. При этом особое внимание планируют уделить профессионально-техническому образованию.

В свою очередь представитель Всемирного банка сообщила, что этот финансовый институт одобряет инициативы правительства Киргизии по развитию человеческого потенциала и готов оказать содействие в реализации намеченных планов.

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