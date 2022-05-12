Москва, , 23:40 — REGNUM Известный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом пишет информационное агенство «Национальная служба новостей» 12 мая.

Иосиф Пригожин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне давно не интересен этот конкурс, который стал политическим. Музыка должна объединять людей и делать их ближе, а сегодня это стало поводом для разборок. Музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных политических взглядов, но наказывают всех без разбора. Руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это мстят просто всем. Должны же быть какие-то разумные разборки политического характера, но не сведение счетов с простыми музыкантами. В момент, когда «Евровидение» становится на позицию политического курса какой-либо страны, для меня это перестает существовать», — заявил продюсер. Также Пригожин заверил, что считает нынешнее «Евровидение» «гей-парадом».

Напомним, что конкурс «Евровидение-2022» стартовал 10 мая в итальянском Турине. Россия от участия была отстранена из-за спецоперации на Украине.

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