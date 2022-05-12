Москва, 12 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Известный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом пишет информационное агенство «Национальная служба новостей» 12 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

«Мне давно не интересен этот конкурс, который стал политическим. Музыка должна объединять людей и делать их ближе, а сегодня это стало поводом для разборок. Музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных политических взглядов, но наказывают всех без разбора. Руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это мстят просто всем. Должны же быть какие-то разумные разборки политического характера, но не сведение счетов с простыми музыкантами. В момент, когда «Евровидение» становится на позицию политического курса какой-либо страны, для меня это перестает существовать», — заявил продюсер. Также Пригожин заверил, что считает нынешнее «Евровидение» «гей-парадом».

Напомним, что конкурс «Евровидение-2022» стартовал 10 мая в итальянском Турине. Россия от участия была отстранена из-за спецоперации на Украине.