Тимур Кондратьев, 12 мая 2022, 23:01 — REGNUM Решение парламента Латвии принять закон, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений и памятников, что позволяет властям этой страны устроить снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 12 мая в социальной сети «ВКонтакте».
«Им не стыдно с мёртвыми бороться? Какой стыд, какой срам!» — написала Вера П.
Многие пользователи не смогли найти достаточно печатных слов, чтобы выразить своё отношение к тому, что творит латвийское руководство.
«Это же просто-напросто можно считать кощунством! Люди пытались возложить цветы к памятнику, а правительство просто вот так берёт и плюет в своих же граждан! Это вообще адекватно или как? Вместо того, чтобы наоборот, понять, что возложения нужны народу как память, как дань, латвийские власти воюют со своим же населением», — поделился своим мнением Марк К.
Некоторые комментаторы отмечают, что отныне представителей власти в Латвии можно открыто называть фашистами.
«А чего вы ждали от тех, кто официально проводил фашистские парады? Это те самые фашисты, самые настоящие, а теперь они окончательно сбросили свои маски», — считает Казимир К.
«Одно им название — фашисты. Будем надеяться, что народ Латвии найдёт способ, как ответить на попытки реабилитации преступников и переписывание истории», — пишет Натали З.
Часть людей полагает, что России следует озаботиться спасением русскоязычного населения Латвии, над которым, судя по всему, нависает большая угроза.
«Нужно эвакуировать всех русских оттуда и разорвать с этими нацистскими ублюдками все связи. И никаких никогда уступок впредь. И никакой им халявы больше», — призывает Джайпур Х.
Ряд пользователей указывает на то, что Латвия всё меньше и меньше представляется современным и демократическим государством, уважающим мнение каждого своего гражданина.
«Люди к памятнику несут цветы, а избранники народа хотят его снести? Так странно. Неужели это действительно европейская страна в XXI веке? Больше напоминает худшие времена начала XX века, когда в Европе царил культ насилия и все грызлись друг с другом до смерти. Страшно наблюдать за Латвией», — отмечает Дарья Б.
Нашлись и те, кто уверены, что история рано или поздно расставит всё по своим местам.
«Фашистскую латвийскую власть так сильно волнуют памятники. Видимо, они так боятся своего шаткого положения, что готовы бороться даже с камнем», — подозревает Елена А.
«Историю сносом памятников не изменить, как бы ни старались те, кто хочет реабилитировать нацизм», — отметила Анастасия О.
«Знаете, что я считаю: когда сносят памятники, воскресает дух тех, во имя кого они были поставлены. Обостряется исторический дух. Люди, которые ранее, возможно, даже и не задумывались, вдруг осознают, что происходят. Если это произойдёт, то у народа Латвии есть шанс на светлое будущее. Пока что, как мы видим, даже с памятником страна находится под нацистской оккупацией», — подметил Виталий П.
Напомним, 12 мая на сайте парламента Латвии была опубликована информация, согласно которой латвийские депутаты приняли закон, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений и памятников, что позволяет властям этой страны устроить снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.