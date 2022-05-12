12 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили появившуюся у властей Латвии возможность сносить памятники, включая и те, что посвящены Великой Победе над фашизмом.

Тимур Кондратьев, , 23:01 — REGNUM Решение парламента Латвии принять закон, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений и памятников, что позволяет властям этой страны устроить снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 12 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Тень фашизма Иван Шилов © ИА REGNUM

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

«Им не стыдно с мёртвыми бороться? Какой стыд, какой срам!» — написала Вера П.

Многие пользователи не смогли найти достаточно печатных слов, чтобы выразить своё отношение к тому, что творит латвийское руководство.

«Это же просто-напросто можно считать кощунством! Люди пытались возложить цветы к памятнику, а правительство просто вот так берёт и плюет в своих же граждан! Это вообще адекватно или как? Вместо того, чтобы наоборот, понять, что возложения нужны народу как память, как дань, латвийские власти воюют со своим же населением», — поделился своим мнением Марк К.

Некоторые комментаторы отмечают, что отныне представителей власти в Латвии можно открыто называть фашистами.

«А чего вы ждали от тех, кто официально проводил фашистские парады? Это те самые фашисты, самые настоящие, а теперь они окончательно сбросили свои маски», — считает Казимир К.

«Одно им название — фашисты. Будем надеяться, что народ Латвии найдёт способ, как ответить на попытки реабилитации преступников и переписывание истории», — пишет Натали З.

«Смерть фашизму». Плакат СССР

Часть людей полагает, что России следует озаботиться спасением русскоязычного населения Латвии, над которым, судя по всему, нависает большая угроза.

«Нужно эвакуировать всех русских оттуда и разорвать с этими нацистскими ублюдками все связи. И никаких никогда уступок впредь. И никакой им халявы больше», — призывает Джайпур Х.

Ряд пользователей указывает на то, что Латвия всё меньше и меньше представляется современным и демократическим государством, уважающим мнение каждого своего гражданина.

«Люди к памятнику несут цветы, а избранники народа хотят его снести? Так странно. Неужели это действительно европейская страна в XXI веке? Больше напоминает худшие времена начала XX века, когда в Европе царил культ насилия и все грызлись друг с другом до смерти. Страшно наблюдать за Латвией», — отмечает Дарья Б.

Нашлись и те, кто уверены, что история рано или поздно расставит всё по своим местам.

«Фашистскую латвийскую власть так сильно волнуют памятники. Видимо, они так боятся своего шаткого положения, что готовы бороться даже с камнем», — подозревает Елена А.

«Историю сносом памятников не изменить, как бы ни старались те, кто хочет реабилитировать нацизм», — отметила Анастасия О.

«Знаете, что я считаю: когда сносят памятники, воскресает дух тех, во имя кого они были поставлены. Обостряется исторический дух. Люди, которые ранее, возможно, даже и не задумывались, вдруг осознают, что происходят. Если это произойдёт, то у народа Латвии есть шанс на светлое будущее. Пока что, как мы видим, даже с памятником страна находится под нацистской оккупацией», — подметил Виталий П.

Напомним, 12 мая на сайте парламента Латвии была опубликована информация, согласно которой латвийские депутаты приняли закон, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений и памятников, что позволяет властям этой страны устроить снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.