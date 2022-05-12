Нижний Новгород, , 22:25 — REGNUM За первые два месяца 2022 года в Нижегородской области умерли 9 952 человека и родились 3 857 детей. То есть смертность в регионе превышает рождаемость почти в 2,6 раза, передаёт Нижегородстат.

Нижний Новгород

Таким образом, естественная убыль населения в Нижегородской области за январь и февраль текущего года составила 6 095 человек.

При этом в регионе зарегистрировали на 160 новорожденных больше, чем годом ранее. А количество смертей среди нижегородцев, напротив, уменьшилось на 494 случая.

То есть рождаемость в Нижегородской области выросла более чем на 4,3%, а смертность — снизилась на 4,7%.