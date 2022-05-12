Ливерпуль, Великобритания, , 22:19 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что 28-летний опорный полузащитник сборной Бразилии Фабиньо пропустит финальный матч Кубка Англии с лондонским «Челси».

Фабиньо Kevin Walsh

«Есть хорошие шансы, что Фабиньо успеет вернуться на поле до конца сезона, но это точно не произойдет в эти выходные», — цитирует Клоппа официальный сайт «мерсисайдцев».

В текущем сезоне Фабиньо принял участие в 29-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил семь желтых карточек.

«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в ближайшую субботу, 14 мая. Финал Кубка Англии 2021/22 пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».