Рим, 12 мая, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Рост цен на нефть, уголь и газ приведет к росту расходов на производство в Италии на 77%, с такой оценкой в интервью Affari Italiani 12 мая выступил менеджер Deloitte Private Эрнесто Ландзилло.

Alexas Fotos Евро

В месяц энергетические расходы вырастут на 5,7 млрд евро, в год — на 68 млрд евро.

В такой ситуации ряд производителей сокращают инвестиции, другие приостанавливают производства или закрывают компании, отметил эксперт.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.