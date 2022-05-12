Ижевск, , 22:19 — REGNUM В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконном производстве, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Нарколаборатория, в которой производились наркотики 76.мвд.рф

По данным следствия, обвиняемые в ноябре 2020 года приобрели участок в одном из садовых товариществ в Воткинском районе. Там они построили ангар, приобрели оборудование и химические вещества. Несколько месяцев они изготавливали синтетические наркотические средства, а затем сбыли его путем оборудования закладок.

В мае текущего года данная преступная деятельность была пресечена. В ходе обыска в ангаре полицейские обнаружили и изъяли 42 кг наркотического средства, оборудование для его изготовления. Затем в Завьяловском и Воткинском районах были обнаружены три тайника, из которых изъяли в общей сложности около 39 кг наркотиков.

Также правоохранители установили причастность одного из членов группы к легализации более 2 млн рублей и 2,7 тыс. долларов США, полученных в результате преступной деятельности.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы», — подчеркнули в управлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Южной Корее изъяли рекордный объём наркотических средств. В прошлом году в стране было конфисковано 1295,7 кг наркотиков, что более чем в три раза больше, чем в 2020 году.

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