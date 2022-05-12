Вашингтон, 12 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Сенат США утвердил кандидатуру нынешнего руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на следующий срок, сообщает 12 мая телеканал C-SPAN.

(сс) Federalreserve Глава ФРС США Джером Пауэлл

В поддержку кандидатуры Пауэлла проголосовали 80 законодателей из 99.

Напомним, Пауэлл допускает дальнейшее повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов.

Напомним, в условиях мирового финансового кризиса экономика США показывает высокий уровень инфляции, рост цен и падение уровня жизни населения. От ФРС ожидают действий, направленных против этих явлений.