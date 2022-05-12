Лондон, , 22:15 — REGNUM 32-летний фланговый нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко покинет лондонский клуб после завершения сезона на правах свободного агента. Об этом 12 мая сообщило издание Sky Sports.

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Текущее соглашение Ярмоленко с «молотобойцами» рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне на счету украинского нападающего один гол в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. Также футболист получил одну желтую карточку.

«Вест Хэм» выкупил Андрея Ярмоленко у дортмундской «Боруссии» 11 июля 2018 года за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Украины, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.