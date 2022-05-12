Лондон, 12 мая, 2022, 22:15 — ИА Регнум. 32-летний фланговый нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко покинет лондонский клуб после завершения сезона на правах свободного агента. Об этом 12 мая сообщило издание Sky Sports.

Страница Андрея Павелко в Facebook Новая форм сборной Украины по футболу

Текущее соглашение Ярмоленко с «молотобойцами» рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне на счету украинского нападающего один гол в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. Также футболист получил одну желтую карточку.

«Вест Хэм» выкупил Андрея Ярмоленко у дортмундской «Боруссии» 11 июля 2018 года за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Украины, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.