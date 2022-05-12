Манчестер, Великобритания, 12 мая, 2022, 22:07 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед»и сборной Франции по футболу Поль Погба попал в сферу трансферных интересов мюнхенской «Баварии». Об этом 12 мая сообщило издание Fichajes.

Антон Зайцев Поль Погба в составе сборной Франции

По информации источника, «Бавария» — единственный клуб из Германии, который заинтересован в подписании Погба.

В текущем сезоне 29-летний Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также француз получил семь желтых и одну красную карточки.

Ранее сообщалось, что на Поля Погба, контракт которого с «красными дьяволами» истекает 30 июня 2022 года, также претендуют «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и туринского «Ювентуса».