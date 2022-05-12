Москва, 12 мая, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о том, что телешоу «Вечерний Ургант» всё же закрыли. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня, люблю, и лучи поддержки», — заявила Собчак. Примечательно, что журналистка уже выступала с аналогичным заявлением в конце февраля 2022 года, однако подтверждения оно так и не получило.

Напомним, что «Вечерний Ургант» не появлялся в телеэфире с конца февраля 2022 года, как и большинство развлекательных программ. С того момента в Сети активно ходят слухи о закрытии телешоу, а также об эмиграции Ивана Урганта.