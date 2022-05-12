Констанца, Румыния, , 22:01 — REGNUM Крупная утилизационная компания, разбирающая без природоохранного разрешения баржу в порту Констанца на юге Румынии, была оштрафована комиссарами охраны окружающей среды на сумму 100 тысяч леев ($21 тыс.). Об этом 12 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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«Установлено, что отходы, образующиеся в результате разборки судна, не сортируются, — отмечено в заявлении местного отделения министерства экологии. — Кроме того, санитарное состояние соответствующей портовой платформы, на которой проводятся демонтажные работы, является крайне неудовлетворительным».

Сообщается, что группы контроля также установили меры по устранению несоответствий, обнаруженных в ходе этой проверки.

Напомним, в Румынии ежегодно утилизируются до 200 судов. Лицензией на соответствующие работы обладают всего четыре румынские компании.