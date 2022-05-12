Ижевск, , 22:01 — REGNUM Уголовное дело в отношении 25-летнего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков глазовского отдела МВД России поступило в суд. Он обвиняется по статьям о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта, сообщает объединенная пресс-служба судебного сообщества Удмуртии.

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По данным следствия, он изъял из закладки в подъезде одного из домов в Глазове около 2,5 г вещества, которое содержало наркотик. Изъятое он хранил в личном автомобиле и служебном кабинете без цели сбыта.

Однако в правоохранительные органы об изъятом веществе мужчина не сообщил и не оформил должным образом его изъятие. В результате сверток с запрещенным веществом был изъят в ходе обыска в служебном кабинете обвиняемого.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, указанный факт был выявлен в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД и управления ФСБ по республике. Руководство МВД назначило проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудника он понесет наказание в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге сотрудниками полиции была получена информация о возможном факте незаконного оборота наркотических средств. В ходе проверки сведений в поле зрения оперативников попали две девушки.

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