Москва, , 22:01 — REGNUM Украинские неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины осуществляют в Харьковской области карательные рейды и облавы на местных жителей в поисках «пророссийских» граждан, сообщил 12 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемых мирных жителей арестовывают и увозят в неизвестном направлении, добавил он.

«В Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям Народной милиции республик Донбасса», — сказал Мизинцев.

Всех подозреваемых обвиняют по украинской уголовной статье «коллаборационизм».

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания скупает советское оружие для передачи Украине