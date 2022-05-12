Гавана, , 21:46 — REGNUM Число погибших в результате взрыва газа в отеле Saratoga в центре Гаваны увеличилось до 44 человек, ещё шестеро остаются в критическом состоянии, сообщает 12 мая пресс-служба минздрава Кубы.

Гавана, Куба, 2017 Мария Плотникова © ИА REGNUM

По данным ведомства, всего в больницах остаются 16 человек.

«По состоянию на 18:30 мск 12 мая, пострадавших — 98 человек, из них 16 госпитализированы, 38 пациентов выписаны и 44 умерли», — сообщается в Telegram-канале минздрава Кубы.

Среди пострадавших — четверо детей, двое из которых в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва газа в гаванской гостинице Saratoga, который произошел утром 6 мая, был разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних зданий. Власти признали причиной взрыва несчастный случай.

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