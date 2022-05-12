Ижевск, 12 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Ижевске в 2022–2023 годах планируется реконструировать тепловые сети. Финансирование данного мероприятия пройдет за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Yarnews.net Теплосеть

Всего предстоит модернизировать девять участков сетей общей протяженностью 6,5 км. Они были построены еще в 1964–1987 годах, степень износа коммунальной инфраструктуры оценивается почти в 96%.

В результате реконструкции теплосетей улучшится качество теплоснабжения и горячего водоснабжения более чем для 50 тыс. человек. Кроме того, новые сети позволят ввести в эксплуатацию около 162 тыс. кв. метров нового жилья.

В рамках реконструкции системы водоснабжения и водоотведения с 2022 по 2024 год будут модернизированы насосные станции, водопроводы, реконструированы участки трубопроводов. Износ этих участков составляет почти 78%. Планируется заменить 6,4 км сетей.

ИА REGNUM напоминает, в Ижевске 11 мая завершился отопительный сезон. Сразу же после прекращения подачи теплоносителя в систему стартуют работы по подготовке к следующему отопительному сезону. В ходе гидравлических испытаний будут проверены 220 км магистральных трубопроводов и около 650 км квартальных сетей отопления.

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