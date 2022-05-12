Бухарест, , 21:42 — REGNUM Мэрия столицы Румынии рассматривает законопроект о запрете размещения на городских зданиях рекламных плакатов, «негативно воздействующих на подсознание человека». Об этом 12 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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Согласно официальной информации, к этой категории в Румынии относятся информационные баннеры с гигантскими буквами и изображениями, а также наклейками, закрывающие окна и фасады строений.

Комментируя эту инициативу, автор документа, глава одного из бухарестских районов Чиприан Чуку сказал:

«Иногда складывается впечатление, что человек находится не в Европе, а в одной из развивающихся стран, где понятия не имеют об эстетике».

Предполагается, что в ближайшее время вопрос о полном запрете так называемой «кричащей рекламы» будет вынесен на обсуждение общественности. После этого доработанный документ планирует подписать мэр Бухареста Никушор Дан.

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