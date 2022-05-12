Лондон, 12 мая, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Миллион жителей Великобритании может оказаться в нищете к 2023 году, если правительство срочно не примет меры по преодолению кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на национальный институт экономических и социальных исследований NIESR.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По оценкам экспертов ведущего британского аналитического центра, 250 тысяч семей рискуют обнищать, если не получат помощи в преддверии грядущей рецессии. В качестве выхода из затруднительного положения институт рекомендует правительству Бориса Джонсона предоставить находящимся на грани нищеты гражданам поддержку в размере £4,2 млрд.

Напомним, что на фоне украинского конфликта Великобритания столкнулась с серьезным экономическим потрясениям, а резкий рост цен на энергоносители и напряжённость на рынках труда привели к росту инфляции в стране.

Уже к концу 2022 года инфляция в Соединённом Королевствможет достичь 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет, предупредили в NIESR.