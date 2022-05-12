Дортмунд, Германия, , 21:28 — REGNUM Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе подтвердил информацию о том, что 33-летний опорный полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель покинет клуб после завершения сезона на правах свободного агента.

Аксель Витсель и Киран Триппьер Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Витсель — отличный игрок, он сыграл много важных для нас матчей. Однако мы решили не продлевать контракт», — цитирует Марко Розе издание Goal.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Аксель Витсель принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Вольфсбурга» и «Майнца-05»

За «Боруссию» Витсель выступает с 6 августа 2018 года после перехода из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов евро. Текущее соглашение Витселя со «шмеялми» истекает 30 июня 2022 года.