Клуж-Напока, Румыния, , 21:30 — REGNUM По меньшей мере пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате пожара на крупном промышленном предприятии в уезде Клуж на северо-западе Румынии. Об этом 12 мая сообщает «Румынское телевидение».

Пожар на заводе ГУ МЧС по Ярославской области

По предварительным данным, возгорание произошло на территории цеха по производству автомобильных шин. Огонь быстро распространился по перекрытиям и затронул несколько других корпусов завода.

На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных бригад. Для полной ликвидации последствий инцидента огнеборцам понадобилось несколько часов.

Ведется следствие. Ущерб, нанесенный пожаром, исчисляется десятками тысяч долларов.

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