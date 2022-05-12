Клуж-Напока, Румыния, 12 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате пожара на крупном промышленном предприятии в уезде Клуж на северо-западе Румынии. Об этом 12 мая сообщает «Румынское телевидение».

ГУ МЧС по Ярославской области Пожар на заводе

По предварительным данным, возгорание произошло на территории цеха по производству автомобильных шин. Огонь быстро распространился по перекрытиям и затронул несколько других корпусов завода.

На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных бригад. Для полной ликвидации последствий инцидента огнеборцам понадобилось несколько часов.

Ведется следствие. Ущерб, нанесенный пожаром, исчисляется десятками тысяч долларов.