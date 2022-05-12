Москва, 12 мая 2022, 21:27 — REGNUM Заслуженная артистка России Екатерина Гусева в четверг, 12 мая, провела творческую встречу с участниками спецоперации РФ на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.
В ходе выступления были исполнены песни и стихи известных советских и российских. По окончании концерта Екатерина Гусева пообщалась с военнослужащими и медицинским персоналом, раздала автографы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.