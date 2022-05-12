Москва, 12 мая, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Екатерина Гусева в четверг, 12 мая, провела творческую встречу с участниками спецоперации РФ на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

Фото из открытых источников Екатерина Гусева

«Здравствуйте драгоценные наши воины-миротворцы, наши многоуважаемые бесценные врачи! Хочу скрасить перерыв прекрасными песнями о весне, о любви, о молодости, о красоте. Ххочу выразить вам это чувство от себя и от детей своих, от мамы с мужем, и от всей нашей родной страны, низко поклониться вам, поблагодарить вас! Вы наша защита, наша гордость! Мы вас очень любим, ценим, боготворим!», — заявила Екатерина Гусева, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим.

В ходе выступления были исполнены песни и стихи известных советских и российских. По окончании концерта Екатерина Гусева пообщалась с военнослужащими и медицинским персоналом, раздала автографы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.