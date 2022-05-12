Лондон, , 21:46 — REGNUM Великобритания скупает по всему миру советское и российское вооружение с целью передачи его Украине, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на министра обороны страны Бена Уоллеса.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Поиском советского и российского вооружения занимается «значительная часть министерства обороны и военных атташе», заявил глава оборонного ведомства Великобритании.

Отмечается, что запасами такой техники на сегодняшний день обладают по меньшей мере 23 страны.

По словам Уоллеса, Лондон хочет передать Украине именно российское и советское вооружение, так как украинские солдаты умеют им пользоваться.

«Если вы действительного хотите доставить их украинцам завтра утром, чтобы они могли продолжать воевать, найдите то, на чем они умеют, найдите то, что им нужно», — заявил министр, добавив, что сама Великобритания не намерена вступать в прямой конфликт с Россией.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты поставляли оружие Украине до начала российской спецоперации.