Москва, 12 мая, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова планирует возобновить театральные выступления. Об этом 12 мая сообщило издание «7 дней».

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

Так, Бузова заверила, что уже имеет ряд предложений по участию в театральных постановках: «Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение». Также артистка напомнила, что периодически участвует в антрепризном спектакле «Мужчина нарасхват».

Напомним, что летом 2021 года Ольга Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Появление артистки на сцене вызвало массу критики, вследствие чего театр принял решение расторгнуть контракт с Бузовой.