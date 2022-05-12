Бухарест, 12 мая 2022, 21:26 — REGNUM В столице Румынии состоялась экстренная встреча руководителей структур военно-морских сил стран ЕС (CHENS). Об этом 12 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Согласно официальной информации, в ходе мероприятия рассматривались вопросы укрепления боевой группы НАТО в Черном море, создание дополнительных баз ВМС на территории от побережья Турции до Дуная.
Комментируя итоги этого мероприятия, министр обороны Румынии Василе Дынку заявил:
Напомним, в состав CHENS входят высокопоставленные чиновники из 27 государств.
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