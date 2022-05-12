Бухарест, 12 мая, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В столице Румынии состоялась экстренная встреча руководителей структур военно-морских сил стран ЕС (CHENS). Об этом 12 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, в ходе мероприятия рассматривались вопросы укрепления боевой группы НАТО в Черном море, создание дополнительных баз ВМС на территории от побережья Турции до Дуная.

Комментируя итоги этого мероприятия, министр обороны Румынии Василе Дынку заявил:

«Мы еще раз продемонстрировали свое стремление консолидировать силы североатлантического альянса на юге и востоке Европе».

Напомним, в состав CHENS входят высокопоставленные чиновники из 27 государств.