Москва, 12 мая, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Агент 23-летнего атакующего полузащитника «Ривер Плейта» и олимпийский сборной Колумбии U23 по футболу Хорхе Карраскаля Мартин Родригес подтвердил информацию о том, что футболист останется в ЦСКА после завершения сезона.

ФК ЦСКА

«Конечно, Хорхе останется в ЦСКА. После того, как Карраскаль сыграл за клуб семь матчей, автоматически активировалась опция выкупа», — цитирует Мартина Родригеса издание «Чемпионат»

В текущем сезоне Хорхе Карраскаль, выступая за ЦСКА на правах аренды, принял участие в десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость колумбийского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,2 миллиона евро.