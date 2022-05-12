София, 12 мая, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приняло постановление о повышении заработной платы и пенсии ученым Болгарской академии наук (БАН). Об этом 12 мая сообщает софийская информационная служба News. bg.

Pixabay.com Зарплата

Согласно официальной информации, на указанные цели из госбюджета будет выделено более 20 млн левов ($14 млн). Предполагается также предоставление дополнительных государственных средств на поддержку научных работ молодых экспертов БАН.

Каким образом будут распределяться соответствующие деньги, не сообщается.

Ранее представители БАН повели несколько акций протеста в Софии, требуя от правительства дополнительных социальных гарантий.

По мнению независимых экспертов, в последние десять лет финансирование науки в Болгарии находится на «критически минимальном уровне».