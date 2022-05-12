В Болгарии ученым будут повышены зарплаты и пенсии
София, 12 мая, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приняло постановление о повышении заработной платы и пенсии ученым Болгарской академии наук (БАН). Об этом 12 мая сообщает софийская информационная служба News. bg.
Согласно официальной информации, на указанные цели из госбюджета будет выделено более 20 млн левов ($14 млн). Предполагается также предоставление дополнительных государственных средств на поддержку научных работ молодых экспертов БАН.
Каким образом будут распределяться соответствующие деньги, не сообщается.
Ранее представители БАН повели несколько акций протеста в Софии, требуя от правительства дополнительных социальных гарантий.
По мнению независимых экспертов, в последние десять лет финансирование науки в Болгарии находится на «критически минимальном уровне».