София, 12 мая, 2022, 21:14 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили ранения различной степени тяжести в результате крупного ДТП с участием военного грузового автомобиля в центре столицы Болгарии. Об этом 12 мая сообщает софийская газета «Факты».

Diego Delso Перевернувшийся грузовик

По свидетельствам очевидцев, грузовик марки «Урал» протаранил гражданское транспортное средство, выезжавшее со второстепенной дороги на разрешающий сигнал светофора. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Ранее независимые эксперты обратили внимание общественности на участившиеся случаи нарушения военными водителями правил дорожного движения в Болгарии.