Нижний Новгород, 12 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Канавинский районный суд оштрафовал жителя Нижнего Новгорода на 30 тысяч рублей за проведение в День Победы в Великой Отечественной войне акции по дискредитации российской армии, передают местные СМИ сегодня, 12 мая.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Нижний Новгород

По имеющейся информации, нижегородский активист вышел 9 мая на марш «Бессмертного полка» с табличкой, на одной стороне которой была фотография его родственников, а на другой текст, дискредитирующий российские Вооружённые силы.

Также стало известно о том, что по решению Канавинского райсуда нижегородской прозападной активистке придётся заплатить 30 тысяч рублей штрафа за публикацию в соцсети «ВКонтакте» материала, дискредитирующего армию России.