София, 12 мая 2022, 21:10 — REGNUM Очередная партия американских истребителей F-16 будет поставлена Вашингтоном в Софию в 2027 году. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра обороны Драгомира Закова сообщает БНР.
Согласно официальной информации, сейчас правительство Болгарии уточняет последние детали соответствующего контракта и обсуждает с американскими партнерами пути поставок и возможности дальнейшего технического обслуживания машин.
Напомним, ранее минобороны Болгарии заказала у США восемь новых многоцелевых военных самолетов F-16. Общая сумма договора не разглашается.
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