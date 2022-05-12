Москва, 12 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Американский видеохостинг YouTube, который произвольно и без предупреждения заблокировал аккаунт телеканала «ЛенТВ24» (Ленинградская область) якобы «за нарушение правил сообщества» после трансляции парада Победы, вернул канал на свою платформу, сообщили 12 мая в пресс-службе телеканала.

ИА REGNUM Интернет

Руководство телеканала поблагодарило Роскомнадзор, который оперативно заступился за СМИ и потребовал от администрации Google разблокировать канал, а также первого зампреда Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича и сенатора от Ленобласти Сергея Перминова, также заступившихся за региональное СМИ.

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«YouTube уже даже не старается давать какие-то разумные объяснения своим действиям, об адекватной и честной модерации контента здесь не может идти и речи», — считает директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«Если причиной ограничения доступа действительно стала трансляция в эфире мероприятий по случаю Дня Победы, то YouTube фактически «покусился на святое». Американский IT-гигант пытается фактически стереть память о наших героических предках и скрыть от всего мира сплоченность российских граждан, которые в День Победы массово вышли на улицы праздновать освобождение от фашизма не только нашей страны, но и всего мира», — отметила эксперт.

«То, что происходит сейчас на платформе, это настоящая «зачистка» информационного поля от честного голоса России. Под блокировку попал не только «ЛенТВ24». Системную работу по ограничению доступа к каналам российских медиа YouTube начал ещё несколько лет назад, чтобы лишить граждан других стран точки зрения России. Достучаться до видеохостинга и восстановить справедливость можно только через регулятор, и то, к сожалению, не всегда. Ощущение, что YouTube уже сознательно «нарывается» на решительные меры ограничительного характера со стороны России», — отметила директор Лиги безопасного Интернета .