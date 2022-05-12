Лос-Анджелес, США, , 21:28 — REGNUM Украинский рэпер Киевстонер (Альберт Васильев) женился. Об этом пишет портал StarHit 12 мая.

Киевстонер Кадр из интервью для Антона Шастуна

Избранницей артиста стала мать его ребёнка Алина. Известно, что церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе (США), а среди гостей торжества присутствовало только ближайшее окружение пары.

Напомним, что в 2021 году Киевстонер впервые стал отцом. Возлюбленная подарила музыканту сына.

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