Лос-Анджелес, США, 12 мая 2022, 21:28 — REGNUM Украинский рэпер Киевстонер (Альберт Васильев) женился. Об этом пишет портал StarHit 12 мая.
Избранницей артиста стала мать его ребёнка Алина. Известно, что церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе (США), а среди гостей торжества присутствовало только ближайшее окружение пары.
Напомним, что в 2021 году Киевстонер впервые стал отцом. Возлюбленная подарила музыканту сына.
Читайте ранее в этом сюжете: Лобода не будет извиняться перед жителями России