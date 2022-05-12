Лос-Анджелес, США, 12 мая, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Украинский рэпер Киевстонер (Альберт Васильев) женился. Об этом пишет портал StarHit 12 мая.

Кадр из интервью для Антона Шастуна Киевстонер

Избранницей артиста стала мать его ребёнка Алина. Известно, что церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе (США), а среди гостей торжества присутствовало только ближайшее окружение пары.

Напомним, что в 2021 году Киевстонер впервые стал отцом. Возлюбленная подарила музыканту сына.