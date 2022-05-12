Амстердам, , 21:01 — REGNUM 12 мая пресс-служба амстердамского «Аякса» объявила, что 49-летний нидерландский специалист Алфред Шредер сменит Эрика тен Хага на посту главного тренера основной команды.

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На данный момент Шредер возглавляет бельгийский «Брюгге». По итогам 34-х туров регулярного сезона бельгийской Про-Лиги 2021/22 «Брюгге», набрав 72 очка, занял первое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг после завершения сезона возглавит основной состав «Манчестер Юнайтед». На этом посту нидерландский специалист сменит Ральфа Рангника, который после истечения срока контракта займет должность консультанта клуба.