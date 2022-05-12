Салехард, , 21:13 — REGNUM Попытка показать школьникам Алтая русофобский ролик в качестве объяснения событий на Украине — это за гранью добра и зла, и оправдать это невозможно. Причём осуждать и пресекать подобные вещи необходимо жёстко, выразил своё мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог, руководитель фонда «Региональная политика», член Общественной палаты РФ Евгений Забродин.

Цитата из антироссийского мультика про «Ваню» и «Колю», который был рекомендован к просмотру на классном часе в алтайской школе Цитата из видеоролика

«Возникает ряд вопросов. Кто рекомендовал этот мультфильм? Что за источник, где завуч по воспитательной работе взяла этот мультик? Будь то рекомендация сверху или собственная инициатива, человек должен понимать экстремистское, сеющее вражду между народами, содержание этого «обучающего ролика». Здесь с педагога в любом случае ответственность не снимается, какие бы пояснения сейчас не придумывались. Таким вещам нет оправдания. Их не существует. Далее, какова реакция прокуратуры на эти «художественные» методы воспитания? Не говоря уже об управлении образования. Где реакция правоохранительных органов?», — задаётся вопросами эксперт.

Напомним, речь идёт о мультфильме, который педагогам Бобровской школы в Алтайском крае завуч по воспитательной работе рекомендовала показать детям на классном часе. В ролике в садистской форме демонстрируется вражда «Коли» и «Вани», одежда который разукрашена в цвета флагов России и Украины. Они сперва дружат, затем рвут друг друга на части, обливают кипятком, кругом кровь и так далее. От показа детям завуча остановила лишь ненормативная лексика, а не содержание ролика.

«Даже если у педагога не было злого умысла… Рекомендовать такое к показу детям — это профнепригодность. И в наказании подобных педагогических методов не должно быть сантиментов», — считает политолог Забродин.