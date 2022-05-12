Нью-Йорк, США, , 21:00 — REGNUM Позиция России по вопросу вступления Украины в ЕС ужесточилась, заявил 12 мая первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российский дипломат пояснил, что членство Украины в Европейском союзе отныне «не может быть частью мирного соглашения». По его словам, теперь вариант вступления Украины в ЕС так же неприемлем, как вступление этой страны в НАТО.

Напомним, ранее Полянский заявил, что на 13 мая намечено заседание СБ ООН по бактериологическому оружию на Украине.

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