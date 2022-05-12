Барселона, Испания, 12 мая, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны», как сообщает испанское издание Diario Sport, готово отпустить 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга за 100 миллионов евро.

«Барселона»

Также сегодня, 12 мая, появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить «сине-гранатовым» 75 миллионов евро за трансфер нидерландского полузащитника.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также нидерландский полузащитник получил пять желтых и одну красную карточки.

За «Барселону» де Йонг выступает с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.