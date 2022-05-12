Вашингтон, 12 мая, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители Post Malone (Остин Ричард Пост) и Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший) выпустили совместный сингл под названием Cooped Up. Об этом пишет издание Complex 12 мая.

Скриншот YouTube Post Malone

В треке артисты хвастаются своим развязным образом жизни, а также трудными взаимоотношениями с сотрудниками полиции. Ожидается, что песня Cooped Up войдёт в предстоящий альбом Post Malone.

Напомним, что 3 июня 2022 года Post Malone выпустит свой новый студийный альбом. Пластинка получит название Twelve Carat Toothache и станет четвёртым полноформатным релизом артиста.