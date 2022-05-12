Манчестер, Великобритания, 12 мая 2022, 20:48 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Манчестер Сити» установило отступные в контракте 21-летнего центрфорварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда. По информации немецкого издания Bild, отступные за Холанда составят 150 миллионов евро.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
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В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Эрлинг Холанд принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился 21-м забитым мячом и 7-ю результативными передачами. Также норвежец получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» объявил о трансфере Холанда за 75 миллионов евро. По соглашению с «горожанами» норвежец будет получать 325 тысяч фунтов в неделю.

Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского «РБ Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.