Москва, , 20:50 — REGNUM С 24 февраля на Украине было уничтожено более 1100 летательных аппаратов укронацистов, сообщил вечером 12 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России

В частности, были уничтожены 289 самолётов и вертолётов различных типов, а также 827 БПЛА.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

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