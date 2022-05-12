Москва, , 20:49 — REGNUM Об отъезде из России владелицы сети кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой сообщает 12 мая «Говорит Москва». Идут переговоры о продаже принадлежащего ей бизнеса.

Самолет (сс) Maklay62

Отмечается, что Татулова со своим сыном сейчас в Ереване. Приводится её комментарий из соцсети, в котором Татулова заявляет, что она «не политик, не политолог, не оппозиция и не враг».

Называя себя «предпринимателем и неравнодушным, порядочным человеком», Татулова высказывает предположение, согласно которому для таких как она «наступило совсем тёмное время».

Напомним, Туталова, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, известна своей критикой в адрес российского руководства, особенно инициатив, касающихся регулирования бизнеса.

По поводу отъезда из России после начала спецоперации на Украине ряда бизнесменов она заявила, что «уезжают те, кто нужен везде».